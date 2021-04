Detran divulga listão com novos aprovados para CNH Social em Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou nesta sexta-feira (30) a segunda chamada da 3ª etapa do programa CNH Social. Um total de 1.153 convocados têm 15 dias para efetuar a matrícula online no endereço e até 30 para a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), entregando a documentação em um dos postos de atendimento presencial.

Criado pelo Governo de Goiás, o programa promove a inclusão social dos contemplados e abre novas oportunidades no mercado de trabalho oferecendo aos convocados a possibilidade de tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar a categoria da CNH. As vagas disponíveis na segunda chamada são remanescentes da etapa anterior, em que foram classificados três mil candidatos.

Os inscritos que tiverem o nome na lista deverão efetuar a matrícula pelo www.detran.go.gov.br e procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar a documentação até o dia 30 de maio. Quem deixar de cumprir o prazo ou não apresentar os documentos necessários será desclassificado.

Os convocados terão direito à isenção de todas as taxas e de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

Quer saber quem foi contemplado na segunda chamada? Clique aqui

Cronograma

30/04/2021 – Convocação de candidatos reservas e abertura da matrícula online.

15/05/2021 – Encerramento da matrícula online.

30/05/2021 – Fechamento do prazo para abertura do Renach.

Dúvidas de beneficiários

[email protected]

(62) 3272-8161 / 3272-8451