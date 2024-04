Investimento de R$ 150 milhões da Ambev deve gerar mais de 200 novas vagas em Anápolis

Ampliação de fábrica no município deve ser concluída até o final de 2024

Thiago Alonso - 12 de abril de 2024

Ambev anunciou investimento de R$ 150 milhões em fábrica de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

Uma das maiores empresas do Brasil, a cervejaria Ambev, anunciou que fará um investimento milionário na fábrica de Anápolis ainda neste ano.

Ao todo, serão aplicados R$ 150 milhões, com o intuito de alavancar a produção de segmentos premium e superpremium.

Com a expansão, mais de 200 novos empregos devem ser gerados na empresa.

A previsão é que a ampliação seja concluída até o fim de 2024, possibilitando a produção de 60 mil garrafas de vidro por hora.

Entre as marcas inseridas dentro da conglomerado, estão a Corona, Stella Artois e Original, que se mostraram os carros-chefes da indústria, com um crescimento de 25% no último ano.

Vale destacar que a fábrica da Ambev em Anápolis atende a sete estados das regiões Centro-Oeste e Norte, além do Distrito Federal (DF).