Nem tudo parará no feriado do trabalhador em Anápolis; veja o que abre e fecha

Comemorado em 1º de maio, o tradicional Dia do Trabalho caiu em um sábado neste ano de 2021. Apesar do feriado e da pandemia, nem tudo ficará fechado em Anápolis por dois motivos.

O primeiro é a proximidade com o Dia das Mães e o segundo atende ao fato de que ainda está em vigor o decreto do prefeito Roberto Naves (PP), que autoriza o funcionamento do comércio aos finais de semana.

Ou seja, os estabelecimentos que quiserem abrir as portas podem fazê-lo, desde que respeitem os protocolos sanitários e a legislação trabalhista.

Entre os centros comerciais, o Brasil Park Shopping foi o único que divulgou os horários de funcionamento do final de semana. Tanto no feriado quanto no domingo (02), as lojas e quiosques abrem das 09h às 22h. Já a praça de alimentação estará liberada a partir das 11h.

O Portal 6 entrou em contato com a comunicação do Anashopping, mas não houve retorno até o momento desta publicação. A reportagem também não conseguiu falar com o Jaiara Shopping.

Transporte

Segundo a Urban, em todo o final de semana as linhas de ônibus circularão com a escala de domingo.

Serviços públicos

No setor público apenas as urgências e emergências dos hospitais estarão abertas. Serviços como Rápido, Disk 156, Zap da Prefeitura, Vapt Vupt, lotéricas, bancos e Correios só retomam o atendimento na segunda-feira (03).