Estudantes de Anápolis vencem competição internacional de instituição do Reino Unido

Elas disputaram com outras 64 equipes que também participaram do desafio, que foi realizado no Reino Unido, Índia e África do Sul

Thiago Alonso - 14 de julho de 2025

Maria Eduarda Queiroz, Maria Eduarda Carvalho e Geovanna Caetano venceram o desafio da Fórmula 1. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Já imaginou ganhar uma viagem, com tudo pago, para assistir ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1? Foi esse o prêmio que as estudantes de Anápolis Maria Eduarda Queiroz, Maria Eduarda Carvalho e Geovanna Caetano conquistaram, após vencerem um desafio computacional de uma instituição pública do Reino Unido.

Juntas, as alunas do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Gomes de Souza, na Vila Jaiara, ganharam a competição Learning Sectors, promovida pelo British Council em parceria com a Fórmula 1 e o Governo de Goiás.

O projeto realizado pelo trio foi intitulado “Enriquecendo a Experiência Literária: Estratégias para a Leitura Inclusiva de Crianças com Deficiência Visual”, onde elas criaram livros infantis acessíveis para crianças com deficiência visual, utilizando formatos como braile, alto-relevo e audiodescrição.

Cleide Thatiane S. Ribeiro e Ana Carolina da Silva Pio, as duas professoras que orientaram as estudantes, também tiveram o devido reconhecimento, com quesitos de originalidade, viabilidade, impacto social, equidade, diversidade e inclusão sendo os principais destaques.

Juntas, elas disputaram com 64 equipes formadas por estudantes e professores das redes públicas de ensino médio regular e técnico de Goiás, que participaram de oficinas online, atividades práticas e processos colaborativos.

Na primeira etapa, os grupos se concentraram em identificar problemas reais vividos nas comunidades escolares, sendo que apenas 58 participantes passaram para a próxima fase, onde as ideias foram transformadas em protótipos funcionais, físicos ou digitais.

A etapa final foi marcada por apenas nove equipes, onde foram apresentadas soluções tecnológicas para comunicação inclusiva, acessibilidade física, compostagem inteligente e valorização cultural.

Por fim, Maria Eduarda Queiroz, Maria Eduarda Carvalho e Geovanna Caetano, juntamente com as orientadoras Cleide e Ana Carolina, venceram a competição, que também foi realizada em outros três países: Reino Unido, Índia e África do Sul. Esta foi a primeira vez que Goiás, ou qualquer outro estado brasileiro, sediou o desafio.

O prêmio final encheu os olhos das grandes vencedoras: uma viagem, com todas despesas pagas, para conferir de pertinho os bastidores do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

