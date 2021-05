Irmãos quase se matam após banco de madeira ser arremessado na cabeça da mãe

A Polícia Militar (PM) teve de ser acionada na madrugada deste domingo (02) para apaziguar os ânimos de uma família dos Campos Elísios, bairro da região Sudeste de Anápolis.

É que dois irmãos começaram a brigar e a situação ficou ainda mais violenta depois que a mãe deles, uma senhora de 58 anos, acabou ferida acidentalmente na confusão.

Tudo começou depois que o mais velho, de 34 anos, chegou embriagado na casa e começou a discutir com o caçula, um jovem de 17 anos.

O desentendimento se esquentou e a mãe decidiu entrar no meio para resolver a situação, bem momento em que o primogênito tentou arremessar um banquinho de madeira no irmão.

O objeto foi de encontro à cabeça da genitora, que teve diversos ferimentos na região. Vendo isso, o mais novo não pensou duas vezes e foi pra cima do irmão, acertando diversos socos no olho e rosto do familiar.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para tratar os ferimentos da senhora, mas ela recusou.

Toda a confusão acabou com os três familiares na Delegacia-Geral, onde foram ouvidos e liberados após assinar um termo de renúncia à necessidade prestar queixa por quaisquer das infrações que sofreram.

Eles também passaram pelo Instituto Médico Legal (IML), para que fosse redigido um relatório médico.