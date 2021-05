Corpo de jovem é abandonado após atropelamento fatal, na BR-060, em Anápolis

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) procurou a Central de Flagrantes de Anápolis neste domingo (02) para denunciar um grave crime de trânsito.

É que um caminhoneiro passou pelo posto da corporação, na BR-060, no começo da tarde, e informou ter visto um corpo jogado no acostamento na via.

As equipes se deslocaram até o local indicado pelo motorista e encontraram o cadáver, de sexo masculino abandonado.

Ele tinha uma mochila e, dentro do objeto, havia um documento que o identificou como Altenir Rodrigues da Silva, de 24 anos.

A principal suspeita é que o rapaz tenha sido atropelado durante a madrugada. O responsável fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro e ainda não foi localizado.

O Instituto Médico Legal (IML) precisou ser acionado para fazer a remoção do corpo.

O caso, registrado como homicídio culposo na direção com omissão de socorro, será investigado pela Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT).