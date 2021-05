Estado de saúde de Paulo Gustavo piora e passa de grave para “extrema gravidade”, informa hospital

O ator Paulo Gustavo, 42, voltou a apresentar piora em seu estado de saúde neste domingo (2) e agora seu estado clínico é considerado “instável e de extrema gravidade”, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3).

O ator, que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da zona sul do Rio por complicações da Covid-19, vinha apresentando melhora e chegou a acordar e interagir bem com a equipe médica e com o seu marido no domingo à tarde.

“À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa”, afirma o boletim.

Mais uma vez, a família do ator voltou a agradecer todo o carinho e orações dos amigos e fãs de Paulo Gustavo. Ela também pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.