GIH já investiga caso de mulher encontrada morta por enforcamento em Anápolis

O caso da mulher encontrada morta, com uma corda no pescoço, na Vila Santa Isabel, região Norte de Anápolis, na manhã desta segunda-feira (03), já entrou na mira da Polícia Civil.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) esteve no local e solicitou de imediato um exame cadavérico para ajudar no esclarecimento do caso.

Quem a localizou, já sem os sinais vitais, foi uma cunhada. Essa parte quis ir na residência para saber como ela estava, uma vez que a vítima teve uma briga séria com o marido neste domingo (02).

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar chegou a ser acionada no dia anterior por vizinhos, que estavam ouvindo os gritos da mulher e o barulho de vários objetos sendo quebrados durante a discussão.

Quando a corporação esteve no local, porém, não havia mais ninguém na casa.

A reportagem descobriu que desde 2019 a vítima tinha uma medida protetiva contra o companheiro, mas ambos retomaram o relacionamento.

O corpo tinha várias lesões e já foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).