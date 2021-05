Policial de Anápolis é morto pela namorada em possível brincadeira com pistola

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), identificado como Igor de Aquino, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (04), em um condomínio, no Centro de Anápolis.

A Polícia Militar foi acionada para ir ao local por volta de 00h30 e encontrou a namorada dele, de 29 anos, no corredor do apartamento onde tudo aconteceu.

Quando entraram no imóvel, encontraram o policial caído no chão da sala, com um disparo de arma de fogo na testa. A arma utilizada tinha a marca da PRF e estava jogada em um sofá.

O Portal 6 apurou que a companheira foi encaminhada à Central de Flagrantes e revelou que os dois tinham o costume de fazer brincadeiras com a pistola. Nesta noite, em especial, Igor teria tirado as munições e pedido para que a namorada apertasse o gatilho.

Vizinhos se assustaram com o barulho e ouviram a moça chorar. Ela alega ter tentado socorrê-lo, mas como não havia mais como salvá-lo, apenas aguardou a chegada das viaturas.

O caso foi registrado como homicídio simples e deve ser investigado pela Polícia Civil.