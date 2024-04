Saiba como serão investidos os R$ 40 milhões previstos no Daia

Será realizada uma ampliação de 1,7 milhão de metros quadrados, espaço que poderá comportar mais de 100 novas empresas

Samuel Leão - 12 de abril de 2024

Caiado mostrando as assinaturas para a autorização do pacote de ampliação do DAIA. (Foto; Samuel Leão)

Em comemoração aos 50 anos do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o Governo de Goiás anunciou um novo pacote de investimentos e expansão da área de R$ 40 milhões. O Daia 5.0 terá o edital definitivo, para a candidatura de novas empresas, publicado ainda nesta sexta-feira (12).

“Foram cinco anos para conseguirmos, no cartório, registrar a área do Daia. Agora teremos o georreferenciamento em cada área dessas, para garantir que os empresários consigam financiamentos. O empresário irá se candidatar, irá receber a área e irá ter um cronograma para implantar a empresa ali”, pontuou o governador.

A perspectiva é de investir mais de R$ 40 milhões para ampliação de 1,7 milhão de metros quadrados, espaço que pode comportar até 100 novas empresas. Os empreendimentos serão selecionados por meio do edital da DAIAPLAM, que apresentará os critérios para a participação na expansão.

No volume das cifras, estão a revitalização da malha asfáltica, que deverá ocorrer acompanhado da substituição e implantação da iluminação de Led, em especial na GO-330, que é frequentemente alvo de críticas e reclamações pela escuridão completa durante a noite.

Estão previstas também a construção de creche para atender os filhos dos trabalhadores e facilitar a vida da comunidade que frequenta diariamente a região e ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA), visando dobrar a oferta hídrica no Distrito.

Em mesma medida, também deve ser realizada a ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), para abarcar a nova demanda proposta. A sinalização horizontal e vertical das vias também será revitalizada.

Outro quesito, para o qual a verba será destinada, é a otimização do trânsito na região, com novos estacionamentos e a urbanização de vias que ainda contam com uma estrutura precária. Por fim, haverá a instalação de um sistema de monitoramento inteligente, com novas câmeras, para garantir a segurança local.