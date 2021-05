Semusa faz alerta preocupante sobre a vacinação contra a Covid-19 em Anápolis

No dia em que Anápolis recebeu nova remessa de AstraZeneca, com 12.960 doses, os pontos fixos de vacinação distribuídos contra a Covid-19 pela cidade registraram baixa procura. Esta tendência tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que tem o total de 23.300 doses do imunizante em estoque.

Segundo Mirlene Garcia, diretora de Vigilância em Saúde, a desaceleração da busca pela vacina interfere na continuidade da campanha. “Nós precisamos concluir a etapa de vacinação de pessoas a partir de 60 anos de idade para começarmos o próximo grupo prioritário”, explica.

A técnica da pasta ressalta que há em Anápolis mais de 3.300 idosos cadastrados que ainda não foram sequer tomar a primeira dose. Os próximos a serem imunizados na cidade, conforme Mirlene Garcia, são os moradores com comorbidades.

Placar

Anápolis recebeu até agora 113.900 vacinas, das quais 99.866 foram aplicadas. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, de 08h às 16h, em duas modalidades: para pedestres, no ginásio da UniEVANGÉLICA, no Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth; para drive-thru: na CMTT, no Ginásio Internacional Newton de Faria e nas unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty.

Além de pessoas com idade a partir de 60 anos, a campanha de imunização também continua para profissionais de saúde e da segurança pública.

CoronaVac

Não há previsão de chegada de novas remessas da vacina CoronaVac para esta semana, mas a diretora de Vigilância em Saúde já programa a estratégia. “Assim que chegarem, vamos organizar a vacinação de imediato”, promete Mirlene Garcia.