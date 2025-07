Colégio de Anápolis conquista melhor nota entre instituições públicas de Goiás no Enem; veja ranking

Outras instituições da cidade também figuraram no levantamento de maiores médias

Thiago Alonso - 12 de julho de 2025

Sala de aula de colégio estadual em Goiás. (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

O Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dr. César Toledo, de Anápolis, foi a escola pública do estado com maior nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, conquistando o 1º lugar no ranking.

Ao todo, 221 alunos da instituição prestaram a prova, conquistando uma média de 609,86, três pontos a mais que o segundo lugar, o CEPMG Gabriel Issa, também de Anápolis.

Em números, as maiores notas dos estudantes foi na Redação, que em 2024, teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Os alunos da unidade conquistaram uma pontuação geral de 809,68.

Outro destaque entre os estudantes do CEPMG Dr César Toledo foram as questões de Matemática, cuja média final foi de 597,09, seguido de Ciências Humanas, marcando 559,66 pontos.

Para o caderno de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, os alunos atingiram 555,73 em notas gerais, seguidos de 527,13 em Ciências da Natureza.

Nas redes sociais, o perfil do CEPMG Dr César Toledo publicou sobre a média de notas no Enem 2024, a foi definida com “muito orgulho”.

“Essa vitória representa muito mais do que números. Ela reflete disciplina, dedicação, excelência e união de toda uma comunidade escolar que acredita no poder transformador da educação”, publicou a página.

Ranking

Além dos dois colégios de Anápolis, o ranking das maiores notas do Enem 2024 nas escolas públicas de Goiás se completou com outras instituições militares.

Segundo o levantamento, a terceira maior média ficou com o Colégio Estadual da Polícia Militar De Goiás Integral (CEPMGI) Doutor Tharsis Campos, de Catalão, que conquistou 596,96.

O CEPMG Ayrton Senna, de Goiânia, teve a quarta maior nota, sendo que os alunos da unidade tiraram 593,90 pontos. Também em Goiânia, o CEPMG Vasco dos Reis chegou a uma média de 592,99, garantindo a quinta colocação.

Confira o top 15 das melhores notas de colégios estaduais no Enem 2024:

CEPMG Dr CésarToledo (Anápolis) CEPMG Gabriel Issa (Anápolis) CEPMGI Doutor Tharsis Campos (Catalão) CEPMG Ayrton Senna (Goiânia) CEPMG Vasco dos Reis (Goiânia) CEPMG Arlindo Costa (Anápolis) CEPI Sylvio De Mello (Morrinhos) CEPMG José Carrilho (Goianésia) CEPI Gomes De Souza Ramos (Anápolis) CEPMG Gilvan Sampaio (Rubiataba) CEPI Dom Bosco (Jussara) CEPMG Deputado José Alves de Assis (Itapuranga) CEPI Lyceu de Goiânia (Goiânia) CEPMG 5 de Janeiro (Sanclerlândia) CEPMG Carlos Cunha Filho (Rio Verde)

