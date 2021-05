A surpreendente manifestação de pesar de cantora internacional a Paulo Gustavo

A cantora Beyoncé, 39, prestou uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, em seu site oficial. O ator que era fã da artista, faleceu na noite desta terça-feira (4) após complicações provocadas pela Covid. “Paulo Gustavo, descanse em paz”, escreveu a artista.

Beyonce costuma utilizar sua página para prestar tributos a outros artistas e personalidades, além disso, também celebra datas marcantes e especiais. As últimas publicações relembram o aniversário de morte de James Brown, em 3 de maio, e o aniversário do rapper Travis Scott, em 30 de abril.

O ator chegou a ir em shows da cantora, e, em 2013, durante um show realizado em Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Gustavo conseguiu pegar uma toalha arremessada pela cantora durante a apresentação.

O humorista deixa o marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos: Gael e Romeu. Paulo Gustavo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19.

Uma semana após a internação, ele teve de ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. No dia 2 de abril, piorou e precisou da ajuda de uma espécie de pulmão artificial usado apenas nos casos mais graves. Um mês depois, teve uma embolia gasosa que se espalhou em decorrência de um rompimento do tecido do pulmão.

A trilogia “Minha Mãe É uma Peça”, estrelada por seu alter ego Dona Hermínia, vendeu cerca de 22 milhões de ingressos. O terceiro longa ostenta atualmente o título de maior bilheteria de filme nacional de todos os tempos, com uma renda bruta de R$ 143,9 milhões.