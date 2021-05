Famosa em Anápolis, Queen Açaí inova e lança copo retornável para ajudar o meio ambiente

A população de Anápolis já deixou bem claro que é um verdadeira fã de um bom açaí. No entanto, muitos ainda se incomodam com a quantidade de lixo que é gerado para poder adquirir esse alimento tão gostoso.

Pensando nisso, e também no bolso dos clientes, a Queen Açaí está lançando uma super novidade: copos de açaí retornáveis de 550 ml.

Funciona assim: o cliente faz o pedido do copo retornável cheio, consome o açaí e mantém o copo guardado em casa. No próximo pedido, é só entregar o objeto vazio para o entregador e receber um novo.

A melhor parte é que, além de ajudar o meio ambiente, os clientes ainda vão pagar mais barato pelos pedidos no copo retornável do que nos que forem enviados em itens descartáveis.

A Queen Açaí já é reconhecida em toda a cidade de Anápolis por oferecer um atendimento diferenciado, preços bons e opções deliciosas de açaí.

Para adquirir o corpo retornável ou obter mais informações, basta acessar o Instagram da @queenacai.anapolis.

Aos que desejam retirar os pedidos presencialmente, o estabelecimento fica localizado na Rua Olavo Bilac, no Jardim Santana, nas proximidades do SuperVi do IAPC.