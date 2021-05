Anápolis volta para o grau leve da matriz de risco nesta sexta-feira (07)

A edição desta quinta-feira (06) do Diário Oficial do Município deve trazer uma nova nota técnica da Semusa recomendando o retorno ao grau leve da matriz de risco.

O direcionamento já foi acatado pelo prefeito Roberto Naves e a flexibilização deve começar a valer nesta sexta-feira (07), permitindo sobretudo a abertura do comércio no final de semana.

Voltar ao grau leve da matriz de risco só está sendo possível devido à forte queda da taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede municipal de saúde, que atualmente está em 43%.

“Medidas restritivas em Anápolis sempre tiveram como objetivo desafogar o sistema de saúde e proporcionar que a gente pudesse sempre melhorar ainda mais a estrutura municipal. Com isto, conseguimos vencer a segunda onda e temos no momento uma estabilização do sistema de saúde que permite retornarmos ao risco leve, disse Roberto com exclusividade à seção Rápidas do Portal 6.

Os esforços para manter a curva decrescente nos números de óbitos e casos, segundo o prefeito, ainda são uma preocupação.

“É preciso lembrar que os cuidados precisam continuar por parte de todos. O equilíbrio entre salvar vidas e manter a economia aquecida tem sido o objetivo da nossa luta diária”, emendou.