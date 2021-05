Estudante de Medicina é preso arriscando vidas e provocando o caos em Anápolis

Realizada aos finais de semana para inibir crimes de trânsitos causados pela embriaguez, a Operação Direção Consciente, da Delegacia de Trânsito, flagrou 29 motoristas dirigindo alcoolizados em Anápolis nas madrugadas de sexta (07) e deste sábado (08).

Ao todo, 11 condutores ultrapassaram a tolerância criminal e tiveram que ser presOs. Um deles é um estudante de Medicina, que causou vários transtornos pela rua da cidade.

“O bafômetro dele deu 0,76 mg/l. O pneu estava arrebentado e o motorista estava batendo no meio fio, raspando em veículos. Ele estava tão alheio que nem percebeu o pneu furado”, relatou o delegado Manoel Vanderic.

O rapaz mora na Cidade Universitária e foi flagrado na volta para casa, depois de consumir várias bebidas no bairro Jundiaí.

“Percebo com preocupação as pessoas ignorarem a embriaguez ao volante. São empresários, pessoas com curso superior, em carros caros, pais de família, sem outras passagens, que acham que nunca vai acontecer com eles. Mas os acidente acontecem é justamente na volta para casa”, afirmou o delegado.

“As pessoas ainda acham que dirigir embriagado não altera a capacidade motora, mesmo contrariando a medicina e sendo criminalizado no mundo todo. Amanhã é Dia das Mães e centenas de mães aqui em Anápolis vão passar esse dia enterradas no cemitério junto com os corpos de seus filhos”, concluiu.