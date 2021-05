Dono de clínica de Anápolis quase foi morto esfaqueado por paciente

Uma tentativa de ajuda quase terminou em tragédia na tarde de sábado (08) em Anápolis.

Isso porque o dono de uma clínica de reabilitação, localizada no Recanto do Sol, ficou sabendo que um dos funcionários do local teve uma recaída e que teria voltado a fazer uso de drogas.

Sabendo disso, o proprietário do local se dirigiu até a casa do homem para prestar socorro.

Porém, chegando lá ele foi recebido de forma muito hostil pelo dependente, que o agrediu com três facadas, acertando-o na região dos braços e axilas e posteriormente nas costas, causando um ferimento mais sério.

Logo após o ataque, o suspeito entrou em um veículo e fugiu em disparada, sendo seu paradeiro ainda uma incógnita.

O dono da clínica recebeu cuidados imediatos por um outro funcionário que o acompanhava, e logo depois foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A unidade já informou que, apesar do susto e ferimentos, a condição do paciente é estável.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil agora segue responsável por elucidar o caso por completo.