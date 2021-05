Os detalhes do grave acidente envolvendo caminhão na BR-414, em Anápolis

Tem 33 anos e é morador de Goianápolis o homem que se envolveu em um grave acidente no Km 14 da BR-414, em Anápolis, no final da tarde deste domingo (09).

Ele ficou preso nas ferragens de um caminhão depois de perder o controle da direção e tombar com o veiculo de grande porte, que ficou destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tiveram de ser acionadas para realizar os primeiros socorros e o encaminhamento ao hospital.

A vítima estava consciente e estável, mas tinha escoriações no rosto, lesões nos membros superiores e suspeita de uma fratura na região da clavícula direita.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve na cena do acidente para acompanhar a retirada do veículo e fazer o controle do trânsito.

O Portal 6 apurou que os socorristas levaram o caminhoneiro para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem, no entanto, entrou em contato com a unidade para saber o estado clínico do paciente e foi informada que ele não está no local.