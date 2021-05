Polícia Civil deve investigar estranho atentado a bala no Centro de Anápolis

A madrugada desta segunda-feira (10) foi de medo na tradicional Rua Mauá, na parte alta do Centro de Anápolis.

Isso porque, por volta das 01h, um carro de passeio passou pela via e fez vários disparos em direção à uma carreta que estava estacionada na porta de uma residência.

Com o barulho, o dono do veículo de carga saiu na calçada e conseguiu apenas ver a cor do automóvel de onde as balas estavam saindo.

Por sorte, nenhuma delas o atingiu, e uma viatura da Polícia Militar foi acionada no local.

Ao conversar com a guarnição, o motorista sustentou que não faz ideia do porquê dos disparos, uma vez que não tem rixas com ninguém.

O estranho caso será investigado pelo 1º DP de Anápolis.