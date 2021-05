Prefeitura lança espaço coworking para empreendedores de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis lançou edital para selecionar startups que desejam ocupar um espaço no coworking do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (Ceitec), instalado em frente ao Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí.

O local conta com 460 mil metros quadrados para instalações e, totalmente de graça, ainda será disponibilizado pela Administração Municipal mobiliário completo, acesso à internet de alta velocidade, ar condicionado, entre outros itens.

“Nós plantamos essa semente e sabemos que vai gerar frutos que vão nos colocar no cenário nacional. Temos pessoas técnicas e capacitadas em Anápolis que precisam somente de um estímulo do poder público”, comentou o prefeito Roberto Naves (PP) sobre o projeto.

“Você que tem um projeto e que está executando na sua casa, que faz parte de alguma comunidade de desenvolvimento de projetos e inovações, a Prefeitura de Anápolis tem um espaço para você”, complementou o secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abrão.

Para ingressar no coworking do Ceitec é necessário estar empreendendo projetos tangíveis com alcance de solucionar, sobretudo, problemas de interesse público. As startups devem observar os requisitos do edital e encaminhar a proposta ao Ceitec.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, o processo seletivo tem duração de 60 dias, a contar a partir do último 07 de maio, e após avaliação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, o resultado será publicado no Diário Oficial do Município.