UniEVANGÉLICA abre inscrições para vestibular exclusivo de Medicina

A UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina, que é nota 5 no MEC e está entre os melhores cursos do Brasil.

A prova será presencial, terá 90 questões e está prevista para ser aplicada no próximo dia 13 de junho.

Além de conhecimentos gerais, a avaliação conta também com perguntas de língua estrangeira, sendo que o candidato pode optar por inglês ou espanhol.

O vestibular acontecerá no campus da UniEVANGÉLICA, em Anápolis, e todos receberão as informações individuais sobre o local exato da prova (bloco e número de sala) através de SMS.

A expectativa é que a lista completa dos nomes dos aprovados seja divulgada no dia 25 de junho. Dessa forma, todos terão o tempo necessário para realização de matrícula e para iniciar os estudos no segundo semestre.

Interessados podem se inscrever pelo site da UniEVANGÉLICA até o dia 07 de junho com pagamento de taxa em boleto; e 08 de junho para pagamento de taxa com cartões de crédito.

Essa é a oportunidade perfeita para estudar numa instituição que é referência de qualidade e que está prestes a se tornar uma universidade.

Mais informações estão no edital.