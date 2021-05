Após 110 dias, Anápolis não registra nenhum óbito por Covid-19

O boletim informativo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no final da tarde desta quarta-feira (12) veio com uma boa notícia: não houve registro de novos óbitos por Covid-19 em Anápolis.

A última vez que isso ocorreu foi em 21 de janeiro. Ou seja, há exatos 110 dias.

Vale lembrar que a pasta computa as mortes a partir da notificação enviada pelos hospitais públicos e privados que tratam moradores da cidade.

Ou seja, alguma fatalidade pode até ter ocorrido, mas não foi informada a tempo de ser incluída no documento – que foi disparado à imprensa às 16h38.

Também ocorre situações em que o paciente morre sem o resultado do teste laboratorial ter ficado pronto.

O certo é que nas últimas 24h a Semusa contabilizou mais 54 novos casos de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus.

Um total de 32 são do sexo feminino, com idade entre 06 e 82 anos. Os outros 24 do sexo masculino e têm de 03 a 65 anos