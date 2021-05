Câmara de Anápolis fica em silêncio após vereadora ser proibida de exibir backdrop

A interferência em uma ação do gabinete da vereadora Seliane da SOS, do MDB, deixou a impressão de que servidores ligados à Presidência da Câmara têm muito mais poder na Casa do que os parlamentares de primeiro mandato.

Isso porque um backdrop colocado no saguão da Casa pela equipe de comunicação da militante da causa animal foi retirado com a desculpa que aquele tipo de promoção é proibida pelo regimento interno.

O fato deixou a vereadora com a sensação de estar sendo preterida.

Desde que a estrutura administrativa e de gabinetes passou para a sede alugada, no bairro Jundiaí, vários outros parlamentares promoveram eventos no mesmo espaço e nenhum teve seus materiais de comunicação retirados do local.

A seção Rápidas do Portal 6 solicitou nota da Câmara Municipal para comentar o assunto, mas até agora a assessoria de comunicação não deu nenhum retorno.