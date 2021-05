Anápolis deve registrar a menor temperatura do ano neste sábado (15)

Anápolis deve ter um final de semana perfeito para os que curtem o frio e não gostam de chuva.

É o que mostra o Climatempo, plataforma de meteorologia que monitora todo o Brasil.

Neste sábado (15), conforme a estimativa, a cidade terá uma mínina de 13º C , com sensação térmica de 10º C nas regiões mais altas.

Se confirmada, essa deve ser a menor temperatura registrada em Anápolis neste ano.

No domingo (16) a expectativa é que faça 15º C no final da madrugada e início da manhã.

Em ambos os dias a máxima deve ser de 26º C e 27º C, respectivamente, com céu sem nuvens.