MPGO denuncia ex-marido de empresária morta dentro de loja em Anápolis

Crime aconteceu no dia 28 de março e suspeito será investigado por quatro crimes diferentes

Thiago Alonso - 15 de abril de 2024

Regiane Pires da Silva tinha 39 anos e era moradora de Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou nesta semana Edney Rodrigues dos Santos, ex-marido de Regiane Pires da Silva, de 39 anos, suspeito de matá-la com três tiros dentro da própria loja, em Anápolis.

Conforme a investigação, o casal estava separado há mais de um ano, mas que após passar por diversas situações de violência, a vítima teria recebido medidas protetivas contra o homem, de 49 anos.

Assim, em janeiro de 2024, a mulher deu início a um processo de divórcio, que gerou desentendimentos em relação à divisão de bens.

Contudo, dois meses depois, no dia 28 de março, Edney teria ido até uma das lojas de peças automotivas que pertenciam ao casal, e se dirigido diretamente ao escritório de Regiane, conforme mostrado por câmeras de segurança.

Dessa forma, a vítima foi agredida pelo ex-marido, antes de ser alvejada por três disparos de arma de fogo, vindo a óbito ainda no local. Na sequência, ele fugiu em uma caminhonete branca.

A denúncia relata ainda que o suspeito foi até Senador Canedo, onde deixou o veículo com um sobrinho, que acabou sendo preso como cúmplice.

No entanto, o jovem se defendeu afirmando que teria sido induzido ao erro e, diante das provas colhidas, não foi denunciado.

Por fim, o suposto autor do crime foi preso no mesmo dia, no município de Araguaçu (TO), pela Polícia Militar (PM).

Diante de todos os fatos, Edney foi indiciado pelos seguintes crimes: descumprimento de medida protetiva, violência doméstica contra a mulher, homicídio por motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo.