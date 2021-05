Hospital confirma mais uma morte por Covid-19 em Anápolis

O Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves confirmou neste sábado (15) mais uma morte por Covid-19 em Anápolis. Foi a única unidade que reportou óbito à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo a pasta, a vítima tinha 73 anos e faleceu ontem (14) após não resistir às complicações da doença. Soma 1.156 o número de moradores que já perderam a vida desde o início da pandemia.

A Semusa também registrou mais 70 casos nas últimas 24h – 35 em pacientes do sexo feminino, com idade entre 03 e 60 anos, e 35 do sexo masculino, de 14 a 77 – e acumula o total 37.283.

Atualmente, 851 infectados estão sendo monitorados em isolamento domiciliar e 145 internados em unidades públicas e privadas. São considerados curados o montante de 35.131 moradores que receberam após contrair o novo coronavírus.

Na rede municipal, 39 das 93 UTIs encontram-se ocupadas – assim como 40 das 109 enfermarias. Com este percentual de ocupação na casa dos 40%, Anápolis segue no grau leve da matriz de risco implementada pela Prefeitura.