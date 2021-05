Laboratório de Reabilitação para quem teve Covid-19 é implantado em Anápolis

Pacientes de Anápolis que tiveram Covid-19 agora têm um local específico para se recuperarem de sequelas causadas pela doença. Foi implantado na UniEVANGÉLICA o Laboratório de Reabilitação Pulmonar, que vai atender toda a comunidade gratuitamente.

O local, instalado ao lado do Ginásio Poliesportivo do centro universitário, conta com uma equipe multidisciplinar completa, composta por fisioterapeutas, médicos, profissionais de educação física, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos.

Luis Vicente Franco de Oliveira explica que o objetivo da reabilitação pulmonar é não apenas melhorar as condições físicas e mentais de quem já teve Covid-19, mas também ajudá-los a retornar à família e à sociedade mais rapidamente.

Conforme o professor e pesquisador da UniEVANGÉLICA, que também coordena do projeto, uma das características deste programa é o fato de ser individualmente moldado de acordo com a característica clínica e funcional de cada paciente.

“Tendo em vista que o treinamento físico é fundamental, a reabilitação pulmonar promove intervenções abrangentes, incluindo, entre outras, suporte psicológico e nutricional, além de mudanças educacionais e comportamentais”.

O projeto apresenta uma etapa de reabilitação pulmonar ambulatorial e ao final de 12 semanas de participação os pacientes darão continuidade ao tratamento em domicílio, sendo acompanhados regularmente pela equipe de profissionais envolvidos no estudo.