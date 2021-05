Jornalista de afiliada da Globo no Pará anuncia demissão ao vivo

A repórter da TV Liberal, Tatiane Lobato, surpreendeu ao encerrar uma transmissão ao vivo anunciando que estava deixando a afiliada da Globo no Pará nesta sexta-feira (14). A notícia deixou a âncora do Jornal Liberal, Priscilla Castro, perplexa.

Lobato falava sobre a vacinação de pessoas com comorbidades em Belém quando divulgou que aquela seria sua última participação na emissora.

“Bom Priscilla, para encerrar essa minha participação nesta sexta-feira, apenas me despedir e agradecer pela oportunidade. Encerro hoje o meu ciclo na TV Liberal. Desejo saúde para todo mundo, muito sucesso e até a próxima”, disse a repórter.

“Tati, me pegou aqui de surpresa até… não acredito, mas enfim, a gente ainda vai se falar na redação. Te desejo toda a sorte do mundo como sempre. Obrigada por essa super parceria aqui, você sabe que é muito querida na redação como um todo, fez um trabalho excelente com a gente, vai fazer onde estiver. Obrigada Tati, obrigada mesmo”, respondeu a apresentadora, finalizando a reportagem.