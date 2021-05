Príncipe Harry ri ao ser lembrado da cena mais constrangedora de sua vida

A entrevista do príncipe Harry, 36, ao podcast Armchair Expert continua rendendo. Depois de dizer que se mudou para os Estados Unidos para não cometer os mesmos erros do pai e de revelar que troca informações sobre paparazzi com o vizinho Orlando Bloom, 44, ele relembrou a ocasião em que foi flagrado nu.

Em 2012, então solteiro, Harry participou de uma festinha apimentada em um quarto de hotel em Las Vegas. Na época, fotos dele completamente pelado foram parar no site TMZ e em diversos tabloides.

Nas imagens, era possível ver o príncipe sem roupa, com as mãos escondendo as partes íntimas. Em uma das imagens, uma mulher não identificada se escondia detrás dele. Na outra, ele aparecia de costas abraçando uma convidada.

O apresentador do podcast, Dax Shepard, foi quem trouxe o assunto à tona. “Eu sou a pessoa mais mal informada sobre a Família Real, pelo menos entre os meus amigos”, afirmou. “Você é o único que conheço. Só por causa daquelas suas fotos incríveis pelado em Las Vegas. Na época eu pensei: ‘Esse cara é uma festa!’.”

Harry riu e tentou desconversar: “Estamos sempre buscando pessoas para balancear nosso próprio comportamento, não é mesmo?”. “Exatamente”, insistiu Shepard. “Eu me identifiquei. Além de tudo, pensei: ‘Esse filho da p* tem um tremendo corpo’. Você estava em ótima forma!”

“Agora [a conversa] está ficando estranha”, brincou o príncipe. Ele explicou que estava em boa forma por causa do treinamento militar que estava fazendo na época. “Essas fotos foram feitas algumas semanas antes de eu ir para o Afeganistão”, contou. Ele esteve no país com as tropas britânicas.

“Esse é o outro motivo para eu te conhecer”, disse o apresentador. “Eu estava no Afeganistão em 2007 e havia toda uma comoção porque você estava para chegar. Lembro de pensar: ‘Uau, eles estão mandando príncipes para a batalha?’. Eu não achava que essas coisas aconteciam.”

Harry encerrou o assunto com mais uma brincadeira. “Bem, pelo menos eu não estava correndo pela rua tirando a roupa”, afirmou.