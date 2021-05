Transforme a crise deste momento em oportunidade

Em tempos de muita incerteza econômica e política, diferentes setores da economia e distintos locais geográficos são afetados e impactados. A diferença está em como cada pessoa e/ ou empresa enfrentam momentos difíceis. Crises exigem mudanças, especialmente quando vem acompanhadas pelo aumento do desemprego, inflação alta e juros elevados.

Inúmeros são os desafios que momentos de crise trazem, porém vale lembrar que nessas horas surgem diversas oportunidades. Aqueles que conseguem se adaptar rapidamente, sairão mais fortalecidos após a turbulência.

Sabemos que o momento é de incerteza e muita ansiedade, mas é preciso parar para pensar e compreender como será o mundo pós pandemia, fazer um planejamento estratégico e tomar as decisões baseadas principalmente identificando novas tendências e mudanças de comportamento das pessoas.

Profundas transformações estão acontecendo. É preciso refletir sobre como você e o seu negócio podem encontrar oportunidades de se manterem vivos. É imprescindível que a empresa ou você tenha uma relação sólida e um bom engajamento dos colaboradores, pois o envolvimento deles é a parte fundamental das mudanças e quebras de paradigmas.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

