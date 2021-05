Frigorífico de Anápolis está com mais de 20 oportunidades de emprego para diversas áreas

Localizada no Sítios de Recreio Denise, na região do Recanto do Sol, em Anápolis, a Frigoiás abriu processo seletivo para contratar funcionários para diversas funções.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa também oferece benefícios diversos como plano de saúde, plano odontológico, adicional de produtividade e vale alimentação.

São 03 vagas para motorista entregador (ensino médio, CNH D ou E, experiência e disponibilidade para viagens); 05 vagas para ajudante de motorista (ensino médio e disponibilidade para viagens); 03 vagas para auxíliar de carregamento no 2º turno (ensino médio completo); 05 vagas para auxiliar de produção (ensino médio completo); 01 vaga de técnico de segurança do trabalho (curso na área, sólida experiência, CNH e veículo próprio) e 03 vagas para porteiro (desejável ensino médio, experiência na função e curso de informática).

Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail [email protected]

Mais informações pelo telefone (62) 3318-4500.