‘É como se eu não pudesse ser mãe’, desabafa Raquel Pacheco sobre ataques na internet

A empresária, ex-garota de programa e escritora Raquel Pacheco, 36, conhecida pelo apelido Bruna Surfistinha, é a entrevistada na noite desta terça-feira (18) do programa HERvolution, da RedeTV!. Grávida de gêmeas, ela fala no programa sobre a maternidade, ofensas e comentários maldosos na internet.

Raquel falou que passou a ser alvo de ataques após revelar na última semana que está grávida de gêmeas. Segundo ela, a maioria dos ataques envolve o fato dela ter sido garota de programa. “Ainda usam a prostituição, que está no meu passado, parei de fazer programa em 2005, como um ataque a mim”, afirma.

A empresária desabafou sobre os haters que a atacam como se ela “não pudesse ser mãe” e construir uma família por ter sido garota de programa. “É muito fácil atacar virtualmente, mas olho no olho as pessoas não têm coragem. Óbvio que [pessoalmente] percebo quando sou julgada. Não sou obrigada a gostar de todo mundo e ninguém é, mas o respeito é o básico”.

A empresária, mãe de primeira viagem, anunciou na semana passada no Instagram os nomes escolhidos por ela e o noivo, Xico Santo, para as gêmeas: Maria e Elis. Segundo ela, o nome Maria é em homenagem à atriz Maria Bopp e a todas as outras Marias. Já o nome Elis é uma homenagem à cantora Elis Regina.

No programa desta terça, participam a ativista e escritora Preta Ferreira, a estilista Carol Granstrom e a cantora Fanieh. O HERvolution também faz uma homenagem ao MC Kevin, que morreu no último domingo (16). O programa é exibido às terças-feiras, às 23h30, na RedeTV!.

Gravidez

Raquel Pacheco anunciou que está grávida no dia 8 de maio, ainda sem saber que esperava gêmeas. Na sua conta no Instragram, ela publicou uma foto em que mostrando a barriga de cinco meses de gestação e dizendo que está transbordando de felicidade. “Eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas.”

“Para quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser”, escreveu.

“Quero agradecer a todos que torceram para que esta fase maternal chegasse para mim. Sempre recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre e me desejando a realização deste sonho.”

A história de Raquel Pacheco foi imortalizada em livros, filme e série. Sua biografia virou filme, com Deborah Secco, 41, fazendo a protagonista, há dez anos. Já em 2016, ganhou uma versão em série, “Me Chama de Bruna”, com Maria Bopp, 29, no papel principal.

“As pessoas têm um interesse muito grande na Bruna Surfistinha. É como se ela despertasse questões humanas”, afirmou a escritora, que sempre se refere ao seu pseudônimo como prostituta na terceira pessoa, ao jornal Folha de S.Paulo em 2019, ao comentar as críticas do presidente Jair Bolsonaro a essas produções.