Marcelo Adnet narra CPI da Covid como se fosse Galvão Bueno

Marcelo Adnet, 39, decidiu fazer nesta quinta (20) uma live no Instagram narrando a CPI da Covid como se fosse Galvão Bueno. Desde terça (18), tem feito sucesso nas redes sociais os vídeos do humorista ironizando os depoimentos dados à comissão no Senado.

“Bem amigos da Rede Globo, aí está ele Ernesto Araújo. Ele vai enrolando, ele vai gaguejando, chanceler, embaixador, não sabe o que é o quê. Parece inebriado pelo álcool gel. Suas palavras não fazem mais sentido, ele vai dando voltas com a bola em campo. Ele joga sem nenhum objetivo, joga para o lado”, narrou Adnet na terça (18) sobre o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores à CPI.

Na quarta (19), foi a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) ser ironizado por Adnet. “Aí está Eduardo Pazuello. Afasta o microfone, volta o microfone, visivelmente nervoso. Ali à esquerda Renan Calheiros, o Brasil com ele, quem diria!”, brincou.

Em determinados momentos, Adnet também imita Walter Casagrande nos comentários dos acontecimentos da CPI. O próprio Galvão Bueno comentou em uma das postagens: “Amigo, você está fazendo eu melhor que eu.”

Nesta quinta (20), o humorista anunciou no Twitter: “Vocês pediram e vai ter um teste: Live da CPI narrada lá no Instagram agora”. A live ficou no ar até por volta do meio-dia.