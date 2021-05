Prefeitura de Anápolis anuncia curso para jovens que querem ter o próprio negócio

Em sua segunda edição, o programa Juventude Empreendedora chegou a Anápolis. Com aulas gratuitas e online, vai capacitar jovens com idade entre 17 e 29 anos que queiram abrir o próprio negócio e, consequentemente, adquirir uma fonte de renda. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 24 pelo site www.juventudeempreendedora.com. As aulas serão realizadas entre os dias 24 e 28 de maio, das 19h às 22h.

O programa, anunciado pela Prefeitura de Anápolis nesta quinta-feira (20), é dividido em 11 etapas e envolve finanças, comunicação online e off-line, gestão de pessoas, redes de relacionamentos, marketing e vendas. A plataforma de ensino aplica a metodologia “by necessity” – desenvolvida pelo Instituto Besouro -, que trabalha o empreendedorismo a partir da vivência do aluno. O método aborda o modelo tradicional de planos de negócios direta e indiretamente no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

“É uma alegria muito grande essa parceria com o programa Juventude Empreendedora. Dar a oportunidade para o jovem em situação de vulnerabilidade empreender é possibilitar um futuro promissor e garantir um futuro melhor para todos”, destaca a primeira-dama, Vivian Naves.

Apesar das aulas serem ao vivo e online, elas ficam gravadas e disponíveis para os alunos assistirem a qualquer momento. O jovem receberá um certificado ao final do curso com a entrega do plano de negócios. Os 50 melhores serão escolhidos e seus autores receberão uma consultoria gratuita da Besouro por 90 dias, além de ganharem sua própria logomarca. Destes, três serão selecionados para receberem uma premiação em Brasília.

De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abrão, a parceria vem ao encontro com a política de qualificação profissional implementada pela Prefeitura de Anápolis. “Oferecemos cursos gratuitos através do Espaço da Oportunidade, e a parceria com o programa Juventude Empreendedora é fundamental para conhecermos as novas formas de capacitação profissional a nível nacional, especialmente quando se trata de jovens empreendedores”, disse o secretário.

“Incentivar ações empreendedoras com adolescentes e jovens é uma forma de expandir o horizonte informacional e fomentar o futuro e o desenvolvimento econômico do país”, afirma a diretora de Trabalho, Emprego e Renda, Flávia Xavier.