Moradores de Goiânia podem ter 10% de desconto na Taxa do Lixo; veja como

Pagadores da contribuição podem optar tanto pela forma digital ou pela presencial

Paulo Roberto Belém - 07 de julho de 2025

Desconto pode ser obtido pela forma digital ou presencial (Foto: Divulgação/PrefGyn)

A Prefeitura de Goiânia anunciou que moradores do município podem ter 10% de desconto na Taxa de Limpeza Pública (TLP)caso o pagamento seja feito à vista, mesmo para aqueles que já tenham iniciado o pagamento de forma parcelada.

Para ter acesso ao benefício, basta o pagador da taxa acessar site da administração e clicar na aba “Taxa do Lixo”. Em seguida, o consumidor vai preencher o número da conta que consta na fatura da Saneago e o cadastro imobiliário que consta no IPTU.

Após isso, o sistema do município vai gerar o tributo e vincular o número da conta e do IPTU. A Superintendência de Inteligência fará um relatório com os consumidores que realizarem os pagamentos e encaminhará para a Saneago realizar a desvinculação da cobrança dos respectivos talões.

Presencial também vale

Caso o cidadão não opte pelo sistema digital, ele também pode solicitar o pagamento à vista e garantir os 10% de desconto presencialmente nas agências do Atende Fácil.

A Secretaria da Fazenda lembra que se o contribuinte tiver pago uma parcela da contribuição e mude de ideia para ter acesso ao desconto, ele pode abrir um processo de restituição do valor em qualquer unidade do órgão de atendimento expresso do Executivo.

Ainda em andamento

O cadastro do IPTU Social e Grande Gerador não foi encerrado por completo, já que os registros permanecem sendo efetuados. Por isso, a equipe técnica da Superintendência de Inteligência identifica os cadastros realizados fora do período oficial.

Depois, os dados são encaminhados para a Saneago, para que ainda possam ser considerados para a isenção do IPTU Social e de não incidência dos Grandes Geradores, de acordo com os critérios da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).

Todas as informações inerentes à situação podem ser obtidas na página inicial do site da Prefeitura de Goiânia. Basta clicar na aba “Taxa do Lixo” ou acessar diretamente o link, clicando aqui.

Taxa da Limpeza Pública (TLP)

A Taxa da Limpeza Pública (TLP) foi instituída pela Lei 11.304 de 20 de dezembro de 2024, em atendimento à determinação contida na Lei Federal nº 11.445 de 2007.

Segundo a Prefeitura, além de subsidiar 75% da Taxa de Limpeza Pública, o Executivo não cobrou do cidadão os seis primeiros meses, apenas os seis meses residuais. Ou seja, ao invés de R$ 258, o município está repassando o valor anual mínimo da TLP de R$ 129.

