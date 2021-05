Rita Lee recebe diagnóstico de tumor no pulmão esquerdo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Rita Lee, 73, foi diagnosticada nesta quinta-feira (20) com um tumor primário no pulmão esquerdo durante exame de check-up no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi publicada no instagram da cantora.

O comunicado divulgado na rede social diz que a cantora é acompanhada pelos médicos, está em casa e seguirá aos tratamentos de imunoterapia e radioterapia. “Agradecemos as orações e luz divina”.

Internautas comentaram a publicação pedindo energia e “amor a deusa do rock”. Outros escreveram “forças, Rita te amamos”, “Deus abençoe grandemente, você é muito querida” e “saúde, saúde e saúde!”.

No ano passado, a cantora disse, em entrevista à jornalista Renata Ceribelli para o Fantástico (Globo), que vem compondo bastante e não descartava lançar novo álbum em breve. Ela está reclusa há muito tempo no sítio onde cumpre quarentena, no interior de São Paulo.