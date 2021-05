Duas pessoas caíram em mega golpe a partir do PIX em Anápolis

Nas últimas 24h duas pessoas, sendo uma delas um militar reformado, recorreram à Polícia Civil de Anápolis para informar que foram vítimas de um mega golpe.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que eles são clientes de um mesmo banco estatal e provaram o prejuízo mostrando comprovantes com transferências de R$ 16 mil R$ e 20 mil realizadas por meio do PIX.

As transações não autorizadas foram percebidas por eles após o recebimento de uma mensagem.

A conta favorecida com os valores também seriam de uma mesma titularidade, o que pode ajudar na identificação do estelionatário.