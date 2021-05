HUANA confirma morte de advogado que sofreu acidente no Jundiaí

O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) confirmou ao Portal 6 na noite deste sábado (22) a morte do advogado Saulo Menezes, de 47 anos.

O profissional do Direito sofreu um acidente de motocicleta no Bairro Jundiaí, bairro da região Central, no final da tarde.

Saulo teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste na altura da Avenida São Francisco com a Avenida JK. Com o impacto, a motocicleta ficou destruída.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima havia sido encaminhada ao HUANA já em processo de parada cardiorrespiratória.

A Polícia Militar (PM) esteve no local do acidente e a Delegacia de Trânsito deve investigar o caso.

*Atualizado às 19h03