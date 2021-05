Arriscando as próprias vidas, bombeiros de Anápolis encontram corpo de funcionário público desaparecido

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Anápolis finalizou nesta sexta-feira (21) as buscas pelo corpo de um funcionário público de Abadiânia, de 57 anos.

Na última quarta-feira (19), o homem havia desaparecido no Rio das Antas, na zona rural do município, enquanto realizava uma coleta de resíduos sólidas. Desde então, os militares estavam no local tentando localizá-lo.

Este, porém, foi um desafio diferente que tudo o que já enfrentaram. É que existe no rio uma espécie de “caverna de lixo” e os mergulhadores tinham de passar por baixo dela para procurar pelo corpo.

Essa era uma atividade de grande risco porque, mesmo sendo profissionais, em casos de intercorrência, eles não conseguiriam voltar para a superfície. Pelo mesmo motivo, seria inviável que o cadáver submergisse.

Usando todos os equipamentos de proteção, os bombeiros conseguiram localizar a vítima presa justamente no teto de uma camada de lixo.

O homem era muito querido na cidade e vários familiares e colegas de trabalho permaneceram no local para acompanhar as buscas, que demandou esforço e concentração extrema.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez o recolhimento do corpo.