‘Falsos sinais’ de chuva aparecem em Anápolis, mas tempo se manterá firme até o final de maio

As baixas temperaturas, aliadas aos ventinhos frios na parte da noite e a presença de algumas nuvens escuras no céu, fizeram com que diversos amantes de chuva ficassem na esperança de ver o fenômeno em Anápolis.

Porém, ela não veio em nenhum momento. E, segundo o Climatempo, não virá mais nenhuma vez, pelo menos até o final de maio.

De acordo com a previsão do site especializado em meteorologia, a chance de precipitação é zero durante a próxima semana, que marca também o final do mês.

Outro fato curioso é que a amplitude térmica – margem de variação da temperatura mínima e máxima – estará bem elevada.

Isso quer dizer que os termômetros poderão registrar extremos bastante diferentes durante os dias, em um intervalo bem curto, inclusive.

A temperatura mínima esperada para a semana, por exemplo, é de 14ºC, mas as máximas poderão chegar até os 31ºC.

O Climatempo emitiu até um alerta de mudança brusca de temperatura dentro das previsões para o município.