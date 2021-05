Com idade descoberta, Glória Maria toma 2ª dose da vacina contra Covid-19 e comemora

A jornalista Gloria Maria, 71, publicou nesta segunda-feira (24) que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. “Prazo de imunização cumprido. Não tem como descrever a felicidade!”, escreveu em seu Instagram.

“Bem, esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando! Até ofereci um prêmio lembra!”, continuou a jornalista, que no começo deste ano brincou com seus fãs sobre sua idade, que ela não revela, e disse que daria um prêmio para quem conseguisse a fotografar durante a vacinação.

“Já que ninguém conseguiu o prêmio é meu”, completou. “Poder voltar a gravar no estúdio onde não entro há quase dois anos! O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só de manutenção! Totalmente recuperada!”, disse.

A apresentadora do Globo Repórter (Globo) parou de gravar antes da pandemia do coronavírus, para tratar um tumor maligno que estava em seu cérebro. A cirurgia de retirada do tumor ocorreu em 11 de novembro do ano passado.

“Obrigada pela energia e pelo carinho. Me ajudaram a chegar até aqui! Amo vocês que dividem esse espaço comigo! Detesto textão, mas hoje é um dia especialíssimo!”, concluiu a jornalista. Nos comentários da publicação muitas celebridades celebraram a imunização e recuperação dela.

“Te amo, Gloria! Volta logo!”, escreveu a atriz Taís Araújo, 42. “Que maravilha, minha querida! Te esperamos de braços abertos!”, comentou a também Renata Capucci, 48. “Sua maravilhosa”, escreveu a atriz Giovanna Antonelli, 45.