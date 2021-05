Estátua da Liberdade de loja da Havan foi arrancada por ciclone; veja fotos

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul atendeu uma ocorrência às 6h46 desta segunda-feira (24) sobre a queda da réplica de uma Estátua da Liberdade, usada como símbolo das lojas da Havan, em Capão da Canoa, litoral norte do estado.

A assessoria da Havan confirmou que a estátua tem custo aproximado de R$ 1,2 milhão. A rede varejista pertence ao empresário bolsonarista Luciano Hang. Em janeiro de 2020, ele chegou a oferecer R$ 100 mil de recompensa para encontrar o responsável pelo incêndio em uma das estátuas da rede, em São Carlos (SP).

Segundo os Bombeiros, foi constatado risco de choque elétrico pelos fios caídos na via pública e o local foi isolado em Capão da Canoa. A queda da estátua causou ainda um foco de incêndio em vegetação na região, que foi controlado.

Imagens registradas por quem passava pelo local mostram que um poste elétrico atravessou a estátua. Não há registros de feridos ou de interrupção do trânsito, de acordo com os Bombeiros.

Por meio de nota, a assessoria da Havan diz que o acidente com a estátua foi causado pela forte ventania na região registrada no início do dia e que a equipe de engenharia da rede varejista estava providenciando os reparos.

A MetSul Meteorologia afirma, em matéria publicada em seu site, que os fortes ventos registrados no Rio Grande do Sul foram causados por um ciclone extratropical, desde domingo (23).

Os ventos alcançaram rajadas com velocidade entre 70 e 80 quilômetros por hora, mas têm tendência de diminuir conforme a tempestade se distancia do continente.

“Bah, eu me apavorei. Estava varrendo quando começou aquele barulho. Começou a quebrar os pés da estátua, pelas costas, e ela caiu de cara no chão. Foi um estrondo e logo começou a pegar fogo”, relatou ao jornal Zero Hora o zelador Iago Fraga, que varria a frente da loja, quando a estátua caiu.