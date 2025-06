Ganhadores da Quina de São João: veja quantos acertadores já dividiram os prêmios milionários

Concurso especial da Caixa raramente tem um único vencedor e já premiou bolões e cidades inesperadas

Isabella Valverde - 28 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Quina de São João foi criada em 2011 como o primeiro concurso especial das Loterias Caixa com o diferencial de não acumular o prêmio principal. Desde então, já foram realizados 14 sorteios, e uma coisa chama atenção: raramente há um único ganhador.

Se você está pesquisando sobre os ganhadores da Quina de São João, saiba que a premiação costuma ser dividida entre várias apostas — muitas vezes feitas por bolões organizados em lotéricas ou pela internet.

Quantos ganhadores a Quina de São João já teve?

Na maioria das edições, o prêmio foi dividido entre dois ou mais bilhetes premiados. Em alguns casos, a bolada chegou a ser repartida por mais de 10 ganhadores ao mesmo tempo.

Confira alguns exemplos:

2011 (R$ 77 milhões): 3 apostas acertaram os 5 números

2014 (R$ 104 milhões): 2 ganhadores

2017 (R$ 139 milhões): 12 apostas dividiram o prêmio

2020 (R$ 152 milhões): 5 ganhadores

2022 (R$ 195 milhões): 11 apostas vencedoras

A exceção foi em 2012, quando uma única aposta levou tudo sozinha.

Cidades e estados mais premiados

As premiações da Quina de São João já foram para todas as regiões do país. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Goiás concentram boa parte dos ganhadores, mas há registros de prêmios também em cidades pequenas, como:

Capanema (PA)

São Mateus do Sul (PR)

Serrania (MG)

Euclides da Cunha (BA)

Além disso, bolões com dezenas de cotas têm se tornado cada vez mais comuns entre os vencedores — inclusive com apostas feitas de forma online.

Maior premiação da história

O maior prêmio já pago pela Quina de São João até agora foi o de R$ 216 milhões em 2023, dividido entre 8 apostas ganhadoras.

Para 2025, a estimativa é de R$ 250 milhões, o maior da história do concurso especial.

É possível saber quem ganhou?

Não. A Caixa Econômica Federal mantém o sigilo total sobre os nomes dos ganhadores por questões de segurança. No entanto, as cidades onde foram feitas as apostas vencedoras são divulgadas no site oficial das Loterias Caixa.

