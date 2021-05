Mãe e filhos morrem vítimas da Covid-19 em pequeno intervalo de 04 dias

Os últimos dias estão sendo de muita tristeza para uma família que perdeu a mãe e dois filhos, em um espaço curto de tempo, por causa da Covid-19.

Os três moravam juntos e testaram positivo para o novo coronavírus no começo deste mês de maio. Com o agravamento rápido do quadro clínico, todos tiveram de ser hospitalizados com urgência.

A primeira a perder a vida para a doença foi a dona Maria Edilma Macário Carlos, de 82 anos, na última quarta-feira (19).

Três dias depois, no sábado (22), o filho Antônio Macário Carlos também morreu, aos 51 anos. Ele era o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no diretório de Goiânia.

Neste domingo (23), cerca de 24h após o falecimento de Antônio, a irmã dele, Maria do Socorro Macário Carlos, de 56 anos, também não resistiu.

De acordo com a assessoria de comunicação do PT Anápolis, mãe e filhos eram muito apegados e, por causa da situação crítica em que estavam, nenhum soube do óbito do outro.

Eles também eram conhecidos na comunidade católica e eram devotos da Santa Rita de Cássia. Da família, restou apenas dois irmãos.

Nas redes sociais, várias pessoas deixaram homenagens e mensagens de despedida para os três, incluindo o deputado estadual Antônio Gomide (PT) e o vereador Marcos Carvalho (PT), além do perfil oficial do PT em Goiás.