Vacinação com a Pfizer e AstraZeneca continua em Anápolis, informa Semusa

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou nesta segunda-feira (24) que enquanto aguarda novas remessas da CoronaVac para aplicação da segunda dose, seguirpa com a vacinação dos acamados cujas doses já estão reservadas e com primeira dose com imunizantes da Pfizer e AstraZeneca.

Até o momento, 127.438 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em Anápolis.

O imunizante da Pfizer está disponível no Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru) e unidades de saúde do Arco-Íris e São José (pedestres), das 8h às 16h.

Podem receber essa vacina as pessoas cadastradas com as comorbidades, exceto hipertensão arterial. Estes continuam sendo imunizados com a vacina da AstraZeneca, assim como profissionais da educação do ensino fundamental I e II (professores e trabalhadores de apoio), da saúde e da segurança, mediante lista encaminhada pelas instituições.

A vacina da AstraZeneca está disponível nos seguintes locais: ginásio da UniEVANGÉLICA, Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth, para pedestres; e em sistema drive-thru na CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty.