Denunciado por tentar matar cães e ‘sumir’ com carro, empresário é preso na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (25) os detalhes de uma ação integrada com a Polícia Militar que resultou na prisão de um empresário de 30 anos.

O caso foi registrado nesta segunda (24), na BR-153, no município de Uruaçu, que fica a 247 km de Anápolis.

De acordo com a corporação, as equipes compartilharam informações de que o suspeito estava conduzindo um GM Ônix com registro de apropriação indébita, feito pela ex-companheira dele.

Na denúncia, a mulher também afirmou que sofria ameaças, injúrias, era proibida de dirigir o próprio carro e que o empresário tentaria tentado matar os cães dela, que já haviam sido maltratados várias vezes por ele.

Assim que foi parado pela PRF, o homem estava sem documentações e confirmou que estava dirigindo o veículo da antiga namorada.

No nome dele também haviam outras 13 denúncias. Todas feitas por moças que se relacionaram amorosamente com ele.

O empresário foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Uruaçu e está à disposição da Justiça.