Em acidente, jovem perde braço e é levado em estado gravíssimo para o HUANA

O jovem Eduardo Machado, de 28 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) na noite desta terça-feira (25).

Ele sofreu acidente na GO-330, em frente ao Posto Tabocão, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e está em estado gravíssimo.

Ao Portal 6, os militares que atenderam a ocorrência informaram que Eduardo Machado bateu a motocicleta que dirigia contra um caminhão.

Segundo os policiais, o motorista do veículo contou que o impacto ocorreu quando ele saia do posto. A motocicleta atingiu a lateral do caminhão e o jovem, que caiu na hora, perdeu o braço direito.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Eduardo Machado estava inconsciente e apresentava fraturas expostas no fêmur.

A reportagem solicitou ao HUANA e aguarda boletim médico com atualização do quadro clínico do paciente.