Novos casos de Covid-19 sobem muito em menos 24h em Anápolis

Mais três moradores de Anápolis morreram por Covid-19. Foi o que mostrou o mais recente boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado na tarde desta terça-feira (25).

Todas as vítimas morreram no dia anterior. Uma delas, do sexo masculino, tinha apenas 30 anos. As outras duas são uma mulher de 50 anos e um idoso de 70.

Nas últimas 24h, a pasta também contabilizou mais 205 novos casos da doença no município.

É uma quantidade muito maior que o informado no boletim de segunda-feira (24), que registrou um total de 151 que testaram positivo para o novo coronavírus.

A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI no município, conforme o painel da Prefeitura de Anápolis, é de 47% e 42% respectivamente.