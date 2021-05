Família prepara mobilização para ajudar jovem que está em coma na UTI do HUANA

Amigos e familiares de Luis Filipe Rocha, de 26 anos, realizarão no próximo sábado (29) uma galinhada beneficente para ajudar a custear o tratamento de saúde que ele terá de enfrentar quando sair do hospital.

O jovem está em coma na UTI do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) desde a última quinta-feira (20), quando colidiu com a moto contra a traseira de um caminhão que parou bruscamente no meio da pista, na BR-060, em frente o Posto Presidente.

Na ocasião, ele estava acompanhado da esposa grávida de oito meses. Ela perdeu o bebê e sofreu uma fratura no braço esquerdo. Já o condutor do caminhão não parou para prestar socorro.

O Portal 6 apurou junto à família que a situação de Luis Filipe é delicada e o quadro clínico é instável. Por isso, estão aguardando uma estabilização para que o rapaz seja transferido para Goiânia.

Por ter sofrido uma lesão na coluna durante a colisão, ele também terá que passar por um procedimento cirúrgico.

Com a galinhada, o objetivo é arrecadar dinheiro para que Luis tenha acesso aos medicamentos e todos outros cuidados que precisará quando acordar e receber alta médica.

Cada marmitex custará R$ 15 e a família realizará as entregas em toda a cidade. Os pagamentos poderão ser feitos por cartão, com dinheiro em espécie ou através do pix.

Interessados em ajudar devem entrar em contato pelo telefone (62) 9 9559-1408.