UEG define como será a aplicação da prova no próximo domingo (30)

As provas do Vestibular UEG 2021/1 e do Processo Seletivo Especial para Refugiados e Portadores de Visto/Acolhido Humanitário 2021 serão realizadas no próximo domingo, dia 30 de maio. As provas serão realizadas em todo o estado de Goiás.

Confira aqui os endereços dos locais de realização das provas.

Os portões dos locais de realização das provas serão abertos às 11h45min, para a entrada dos candidatos, e fechados às 13h, no horário oficial de Brasília.

O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência, evitando aglomerações e observando as normas de biossegurança e medidas de proteção.

A UEG montou um escalonamento para a entrada dos vestibulandos, de acordo com as iniciais dos nomes, como especificado abaixo:

A a G – 11h45 às 12h

H a M – 12h às 12h15

N a S – 12h15 às 12h30

T a Z – 12h30 às 12h45

O escalonamento acima é uma sugestão para evitar aglomerações nos portões de entrada, mas a entrada será permitida a qualquer candidato no período compreendido entre 11h45 e 13h.

Em atendimento às normas de biossegurança e medidas de proteção aos candidatos, na abertura dos portões é obrigatório ao candidato:

estar utilizando máscara, de forma que cubra a boca e o nariz;

ficar a 1,5m de distância de outros candidatos;

ser submetido a aferição de temperatura corporal, que deve estar abaixo de 37,8º C.

Protocolos de biossegurança

O Núcleo de Seleção e o Comitê Estratégico para Ações de Prevenção ao Coronavírus da UEG, com o objetivo de evitar a possibilidade de disseminação da covid-19 durante a realização do Vestibular UEG 2021, estabeleceu um protocolo de segurança para aplicação de provas, bem como suas etapas.

Entre as principais medidas a serem adotadas estão o uso obrigatório de máscara facial do tipo cirúrgica, tecido ou descartável que cubra toda a região da boca e nariz durante todo o tempo de tempo nos locais; a intercalação de entrada e a saída dos candidatos, para evitar aglomerações; e a aferição da temperatura corporal dos candidatos.

Confira aqui o protocolo de biossegurança de procedimentos contra o coronavírus em aplicação de provas na UEG.

Mais informações sobre o certame podem ser acessadas no endereço www.estudeconosco.ueg.br.

Treinamento para servidores

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) realizou na tarde desta quarta-feira, 26, um treinamento online para os servidores que atuarão na aplicação das provas do Vestibular UEG 2021, que acontece no próximo domingo, 30 de maio, em todos os câmpus e unidades universitárias da Universidade.

Na ocasião foi feita a leitura e orientação dos itens do edital do Vestibular e respondidas dúvidas quanto aos procedimentos e protocolos de biossegurança e prevenção à covid-19 que serão adotados durante a realização do certame.

Participaram da reunião o gerente do Núcleo de Seleção da UEG, Héber Pimenta; a pró-reitora de Graduação, Suely Cavalcante; as servidoras do NS|UEG Cleide moura, Aldenir Aparecida Matos e Emanuele Camumura Cirineu; além de servidores dos diferentes câmpus e UnUs da Universidade que participarão da aplicação das provas.

Héber Pimenta diz que espera que o Vestibular transcorra de forma segura, tanto para os candidatos, quanto para os servidores, e dentro da maior normalidade possível, dado o contexto atual de pandemia. “A administração da Universidade não tem poupado esforços no sentido de realizar este processo da maneira mais segura possível em relação à questão sanitária”, completa.